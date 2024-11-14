Александр Тарханов назвал Игоря Дивеева лучшим футболистом ЦСКА после первого круга РПЛ

Бывший тренер ряда российских клубов Александр Тарханов считает, что центральный защитник Игорь Дивеев был лучшим игроком ЦСКА в первом круге РПЛ.

«Дивеев — лучший в составе ЦСКА после первого круга РПЛ. Он хорошо играет в обороне, разгоняет атаку и забивает со стандартов. Ну а также наравне с Акинфеевым сыграл все матчи в РПЛ без замен. Игорь молодец, он хорошо подготовил себя. Отличная игра после двух тяжёлых травм — очень значимо для Дивеева. Некоторым футболистам после таких повреждений нужно какое-то время для восстановления и адаптации. А Игорь сразу включился в игру после травмы», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В нынешнем сезоне РПЛ Дивеев принял участие в 15 матчах, в которых он отметился пятью голами.

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