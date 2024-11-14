Онопко — о рекорде Дзюбы: я тоже хочу сыграть за сборную, мне на Карпина давить, что ли?

Тренер сборной России Виктор Онопко прокомментировал слова нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы о желании сыграть за национальную команду. 36-летний форвард признался, что готов поехать на матчи с любыми соперниками — даже с Брунеем и с Сирией. На данный момент Дзюба делит первое место с Александром Кержаковым по количеству голов за сборную.

«Сборная не для рекордов. Я, например, тоже хочу выступать за сборную. Матчей 10-20 я бы сыграл — честно, я этого хочу. Но мне на Валерия Георгиевича давить, что ли? И говорить ему: «Выпусти меня на минуту с Брунеем»? В принципе, он может меня выпустить, официальная игра, я могу выйти, пробежать по полю в конце матча. Но я же этого не делаю!» — приводит слова Онопко «РБ Спорт».

В активе Кержакова и Дзюбы по 30 мячей в составе сборной России. Кержакову для этой цифры потребовалось 90 матчей, Дзюбе — 55. Артём не играет в национальной команде с Евро-2020.