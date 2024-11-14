Роналду тремя словами высказался о грядущих матчах Португалии с Польшей и Хорватией
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Нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду сделал короткое заявление в преддверии матчей группового этапа Лиги наций с Польшей и Хорватией.
Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 1. 5-й тур
15 ноября 2024, пятница. 22:45 МСК
Португалия
Не начался
Польша
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 1. 6-й тур
18 ноября 2024, понедельник. 22:45 МСК
Хорватия
Не начался
Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Фокус на победу», — написал Роналду в своём аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter), сопроводив публикацию фотографиями с тренировки национальной команды.
Матч 5-го тура группового этапа между сборными Португалии и Польши состоится в пятницу, 15 ноября. Игра пройдёт на стадионе «Драгау» в Порту и начнётся в 22:25 мск. Матч 6-го тура группового этапа, в котором Португалия встретится с Хорватией, состоится 18 ноября. Игра пройдёт на стадионе «Полюд» в Сплите и начнётся в 22:45 мск.
Пожилой болельщик в слезах скандирует фамилию Роналду:
Комментарии
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