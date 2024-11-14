Роналду тремя словами высказался о грядущих матчах Португалии с Польшей и Хорватией

Нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду сделал короткое заявление в преддверии матчей группового этапа Лиги наций с Польшей и Хорватией.

«Фокус на победу», — написал Роналду в своём аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter), сопроводив публикацию фотографиями с тренировки национальной команды.

Матч 5-го тура группового этапа между сборными Португалии и Польши состоится в пятницу, 15 ноября. Игра пройдёт на стадионе «Драгау» в Порту и начнётся в 22:25 мск. Матч 6-го тура группового этапа, в котором Португалия встретится с Хорватией, состоится 18 ноября. Игра пройдёт на стадионе «Полюд» в Сплите и начнётся в 22:45 мск.

Пожилой болельщик в слезах скандирует фамилию Роналду: