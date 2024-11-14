Экс-тренер «Крыльев» Тарханов допустил, что команда может вылететь из РПЛ в этом сезоне

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Александр Тарханов поделился мнением об игре самарской команды в первом круге РПЛ.

«Сергеев вернулся в «Крылья Советов», но всё равно что-то потерял. Он всегда забивал за самарцев, а в «Зените» не получал игровой практики — это сказывается. Команда вроде иногда играет неплохо, но нет результата. Вся обстановка, которая происходит в клубе влияет на игру. В любом случае у «Крыльев» есть команда, которая выберется из низа турнирной таблицы. Этот отрезок нужно забыть всем, а руководителям нужно включиться. Когда сезон закончится, то только тогда нужно что-то менять и решать. А когда сезон идёт, нужно спокойно работать. Корниленко ушёл и вроде поменялся генеральный директор. Всё это не идёт в плюс «Крыльям».

Я же работал в этом клубе. Я когда приходил в «Крылья» во второй раз, поменялся губернатор и всё начало меняться. Я тогда ушёл из клуба и всё было нормально, но, видимо, все эти смены повлияли, и команда по ходу сезона вылетела. То есть такой исход может получиться и в этом сезоне. Пришли другие люди, которые привели своих. Поэтому пришлось уйти президенту клуба и мне. Они сделали всё, чтобы команда вылетела. Новый генеральный директор или спонсор на каком-то мероприятии, куда меня пригласили, сказал: «Надо сделать такую команду, которая будет хорошо играть в Европе». То есть толкнул амбициозную речь. А потом проходит мимо меня и спрашивает: «Александр Фёдорович, всё правильно сказал?» Я говорю: «Всё правильно. Но наша главная задача — не вылететь», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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