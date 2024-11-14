«Играли слишком уважительно». Черчесов — о поражении сборной Казахстана в матче с Австрией

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов поделился мнением о минувшем матче 5-го тура группы 3 Лиги В Лиги наций УЕФА, в котором его команда проиграла Австрии со счётом 0:2.

«Первый тайм мне не понравился. Мы играли слишком уважительно. Мы пригласили их к первому голу. Затем обсудили, что не следует допускать ошибок, потому что австрийская команда быстро переходит в атаку. И тогда они это сделали. И потом — красная карточка плюс гол со штрафного… После этого мы поменялись. Эти матчи Лиги наций важны для восстановления команды для квалификации на чемпионат мира. К этому моменту я доволен тем, что мы уже сделали», — приводит слова Черчесова Sports.kz.

На 15-й минуте счёт открыл полузащитник сборной Австрии Кристоф Баумгартнер. На 23-й минуте защитник хозяев Александр Марочкин получил красную карточку. На 25-й минуте нападающий Михаэль Грегорич укрепил преимущество гостей.

После пяти матчей группового этапа сборная Казахстана набрала одно очко и занимает четвёртое место в квартете 3 Лиги В. Австрия заработала 10 очков и располагается на первой строчке.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: