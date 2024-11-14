Николай Наумов: не представляю, как в Брунее играют в футбол — у них же нет стадионов

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча между сборными России и Брунея. Игра начнётся в пятницу, 15 ноября, в 19:00 мск.

«У сборной России есть шансы, чтобы побить свой рекорд по крупным победам в матче с Брунеем, даже если там будут все основные игроки. Счёт должен быть крупным, но многое будет зависеть от того, с каким желанием наши выйдут на поле. Крупный счёт не зависит от Брунея, он зависит от нашей сборной. Каждый футболист национальной команды хочет показать себя, что он на уровне. Если сборная России поймает кураж, как в матче с Кубой, то наколотит Брунею 10 мячей.

Давным-давно по молодости я был в Брунее на экскурсии. Это же остров Калимантана. Я не представляю, как они вообще играют в футбол. Думаю, они не играют, потому что нет чемпионата. Конечно, есть парочка команд, которые выступают в лигах Малайзии и Сингапура. Но я не видел стадионов, только несколько футбольных площадок на песке. А футболисты Брунея, наверное, играют за рубежом в юго-восточной Азии», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.