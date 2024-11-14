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Джанашия: игроки сборной России могут записать свои имена, побив рекорд по крупным победам

Джанашия: игроки сборной России могут записать свои имена, побив рекорд по крупным победам
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Бывший футболист «Локомотива» Заза Джанашия поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча между сборными России и Брунея. Игра начнётся в пятницу, 15 ноября, в 19:00 мск.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
15 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Россия
Не начался
Бруней
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Почему бы сборной России в матче с Брунеем не побить свой рекорд по крупным победам? Футболисты сборной России могут думать об этом рекорде. Неважно, в каком матче он был поставлен: товарищеском или официальном, всё равно всё это пишется. Игроки могут записать свои имена и фамилии под этим рекордом. А также болельщикам хотелось бы увидеть много голов. Чем большая сборная забьёт, тем будет лучше», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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