«Байер» не продаст Та зимой, борьба за игрока развернётся между тремя грандами — AS

«Байер» не намерен продавать 28-летнего центрального защитника Жонатана Та грядущей зимой, предпочитая, чтобы он покинул леверкузенский клуб летом 2025 года бесплатно в связи с истечением срока его контракта. Об этом сообщает AS.

По информации источника, на текущий момент в стадии продвинутых переговоров с немецким футболистом находятся три клуба: мадридский «Реал», «Барселона» и «Бавария». Именно между этими командами развернётся борьба за подписание Та, однако подчёркивается, что мадридский и мюнхенский клубы обладают более высокими шансами на успех, чем сине-гранатовые.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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