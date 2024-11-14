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Арсен Захарян назвал топ-3 лучших игрока Ла Лиги на данный момент

Арсен Захарян назвал топ-3 лучших игрока Ла Лиги на данный момент
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Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян назвал топ-3 лучших игрока Ла Лиги на данный момент. В него вошли вингер «Барселоны» Ламин Ямаль, нападающий «Реала» Винисиус Жуниор, хавбек «сливочных» Джуд Беллингем.

— Три лучших игрока Ла Лиги на данный момент?
— Ямаль, Винисиус, Беллингем, — заявил Захарян в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в августе Арсен Захарян перенёс операцию после травмы сухожилия правой лодыжки и пропустил старт сезона-2024/2025. В октябре он вернулся к тренировкам. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 21-летнего футболиста составляет € 18 млн.

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