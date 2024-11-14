Стала известна позиция «Реала» по потенциальном трансферам Киммиха и Мусиалы — AS

Несмотря на ранее появившуюся информацию в СМИ об интересе мадридского «Реала» к футболистам «Баварии» Йозуа Киммиху и Джамалу Мусиале, на текущем этапе «сливочные» не рассматривают этих игроков в качестве потенциальных трансферов. Об этом сообщает AS.

По информации источника, в «Королевском клубе» уже разработали «дорожную карту» по усилению состава. Грядущим летом «Реал» намерен подписать защитников Альфонсо Дэвиса, Трента Александер-Арнольда и Жонатана Та в качестве свободных агентов. Сэкономленные денежные средства «сливочные» намерены инвестировать в покупку полузащитника «Байера» Флориана Вирца.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: