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Первый тренер Файзуллаева: горд и счастлив за игру Аббоса за сборную Узбекистана

Первый тренер Файзуллаева: горд и счастлив за игру Аббоса за сборную Узбекистана
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Дмитрий Ан, являющийся первым тренером полузащитника сборной Узбекистана Аббосбека Файзуллаева, поделился мнением о его игре после матча квалификации к чемпионату мира — 2026 с Катаром (3:2), в котором футболист оформил дубль.

ЧМ-2026 — Азия . Группа 1. 5-й тур
14 ноября 2024, четверг. 19:15 МСК
Катар
Окончен
3 : 2
Узбекистан
1:0 Али – 25'     2:0 Али – 41'     2:1 Файзуллаев – 75'     2:2 Файзуллаев – 80'     3:2 Мендес – 90+12'    

«Голы головой Файзуллаевым нельзя назвать удивлением. В последних матчах за «Пахтакор» он тоже забивал головой. Просто нужно находиться в нужном месте, а для этого необходимо чутьё. Очень рад, горд и счастлив за игру Файзуллаева, но, к сожалению, нашей сборной чуть-чуть не хватило, чтобы удержать ничью с Катаром. Ошибка защитника привела к пропущенному мячу.

По-моему мнению, Аббоса уже можно называть ключевым футболистом сборной Узбекистана. Он игрок, который обостряет и развивает атаку в нужный момент. Такие футболисты должны быть, чтобы команда играла на победу. Ведь главная задача в футболе — это забить гол», — сказал Ан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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