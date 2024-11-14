Сборная Армении дома проиграла Фарерским островам в матче Лиги наций

Завершился матч 5-го тура группы 4 Лиги С Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Армении и Фарерских островов. Игра проходила на стадионе «Республиканский имени Вазгена Саркисяна» в Ереване. В качестве главного арбитра выступил Анастасиос Сидиропулос из Греции. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу гостей.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 33-й минуте единственный гол в матче забил защитник сборной Фарерских островов Вильормур Давидсен, реализовав 11-метровый удар.

После пяти матчей группового этапа сборная Армении набрала четыре очка и занимает третье место в квартете 4 Лиги С. Фарерские острова заработали шесть очков и располагаются на второй строчке.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: