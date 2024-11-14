Павлюченко — о Дзюбе в сборной: люблю и уважаю его, но пусть в «Акроне» играет

Бывши футболист Роман Павлюченко прокомментировал слова нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы о желании сыграть за национальную команду. 36-летний форвард признался, что готов поехать на матчи с любыми соперниками — даже с Брунеем и с Сирией. На данный момент Дзюба делит первое место с Александром Кержаковым по количеству голов за сборную.

«Справедливо ли будет вызвать Дзюбу для рекордного гола? Соглашусь с Карпиным, который говорил о том, что сборная существует не для того, чтобы кто-то приезжал и ставил рекорды. Артёму хочется забить, но сборная – это не то место, где ты должен приехать, галочку поставить.

Я очень люблю и уважаю Артёма. Это мой друг. Но пора уже сказать себе, что хватит играть в сборной. Пусть в «Акроне» играет, забивает и радует болельщиков», — приводит слова Павлюченко Metaratings.

В активе Кержакова и Дзюбы по 30 мячей в составе сборной России. Кержакову для этой цифры потребовалось 90 матчей, Дзюбе — 55. Артём не играет в национальной команде с Евро-2020.