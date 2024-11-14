Куртуа восстановился от травмы и сыграет в ближайшем матче «Реала» — AS

32-летний вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа восстановился после повреждения отводящей мышцы левой ноги и сможет сыграть в матче 14-го тура испанской Примеры с «Леганесом», который состоится 24 ноября. Об этом сообщает AS.

По информации источника, на одной из последних тренировок бельгийский футболист выполнял все упражнения в том же темпе, что и другой голкипер «сливочных» Андрей Лунин.

Напомним, Куртуа получил травму в конце октября. В нынешнем сезоне он принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в четырёх из которых отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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