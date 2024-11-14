Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бельгия — Италия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Заза Джанашия: «Локомотив» играет в более интересный футбол, чем «Спартак» и ЦСКА

Заза Джанашия: «Локомотив» играет в более интересный футбол, чем «Спартак» и ЦСКА
Комментарии

Бывший футболист «Локомотива» Заза Джанашия оценил результаты красно-зелёных в текущем сезоне.

«Все футболисты «Локомотива» играют очень хорошо, поэтому даже нельзя выделить кого-то одного. Все игроки выступают собрано и знают, что надо делать. Мне это очень нравится. Пиняев иногда здорово выстреливает, но я хотел бы, чтобы он всё время так играл. С его скоростью можно делать результат. Даже футболисты, которые сидят в запасе, здорово входят в игру и всё налаживают. «Локомотив» играет в более интересный футбол, чем «Спартак», ЦСКА и другие команды. Не говорю про «Зенит», хотя мы им не проиграли», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Футбол — это гораздо больше, чем игра. Как инвестиции влияют на бюджет клубов
Футбол — это гораздо больше, чем игра. Как инвестиции влияют на бюджет клубов
Материалы по теме
Заза Джанашия: кроме результатов и развития молодёжи у «Локомотива» появился характер
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android