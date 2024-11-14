Заза Джанашия: «Локомотив» играет в более интересный футбол, чем «Спартак» и ЦСКА

Бывший футболист «Локомотива» Заза Джанашия оценил результаты красно-зелёных в текущем сезоне.

«Все футболисты «Локомотива» играют очень хорошо, поэтому даже нельзя выделить кого-то одного. Все игроки выступают собрано и знают, что надо делать. Мне это очень нравится. Пиняев иногда здорово выстреливает, но я хотел бы, чтобы он всё время так играл. С его скоростью можно делать результат. Даже футболисты, которые сидят в запасе, здорово входят в игру и всё налаживают. «Локомотив» играет в более интересный футбол, чем «Спартак», ЦСКА и другие команды. Не говорю про «Зенит», хотя мы им не проиграли», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.