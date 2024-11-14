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Роман Шаронов оценил игру «Рубина» в первом круге текущего сезона

Роман Шаронов оценил игру «Рубина» в первом круге текущего сезона
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Бывший футболист и тренер «Рубина» Роман Шаронов оценил игру казанской команды в первом круге текущего сезона.

«Если говорить об игре «Рубина», то она простая с точки зрения построения. Позиционная оборона и ставка на контратаки, плюс стандартные положения. И в такой стилистике центральный нападающий имеет большое значение.

Без Даку играть будет сложнее. Однако опять же — команда не заточена на игру в атаке, только в обороне. Позиционная атака у «Рубине» не выстроена», — приводит слова Шаронова «РБ Спорт».

«Рубин» после 15 туров нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги занимает седьмое место в турнирной таблице. Подопечные Рашида Рахимова набрали 19 очков. Турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Краснодар», у которого 37 очков после аналогичного количества матчей.

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