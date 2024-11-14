УЕФА начал расследование в отношении судьи Кута, оскорбившего Клоппа и «Ливерпуль»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) инициировал расследование в отношении английского арбитра Дэвида Кута, причиной к которому послужило появившееся в Сети видео, где судья использовал оскорбления в адрес «Ливерпуля» и бывшего главного тренера мерсисайдцев Юргена Клоппа. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

«Для оценки возможного нарушения судьёй Дэвидом Кутом дисциплинарных правил УЕФА был назначен инспектор УЕФА по этике и дисциплинарным вопросам. Дополнительная информация по этому вопросу будет предоставлена в надлежащее время», — написано на официальном сайте организации.

На текущий момент организация, отвечающая за судейство в Англии (PGMOL), отстранила Кута от работы. На указанном видео судья также обвинил Клоппа в высокомерном поведении.

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