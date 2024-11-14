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Аленичев: в моё время запасные игроки «Спартака» были сильнее нынешней основы

Аленичев: в моё время запасные игроки «Спартака» были сильнее нынешней основы
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Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Аленичев сравнил нынешний состав красно-белых с командой времён своей карьеры.

— Есть ли в нынешнем «Спартаке» игрок, который по уровню близок к команде, когда там играли вы?
— Вообще нет. Скажу даже больше. У нас игроки в запасе, которые не проходили в стартовый состав, были сильнее нынешних. Уровень мастерства у нас был выше, чем у футболистов нынешнего «Спартака», — приводит слова Аленичева «Матч ТВ».

«Спартак» после 15 туров нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги занимает пятое место в турнирной таблице. Подопечные Деяна Станковича набрали 28 очков. Турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Краснодар», у которого 37 очков после аналогичного количества матчей.

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