Бруну Фернандеш: есть много вещей, которых вы не знаете о Роналду

Полузащитник сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш рассказал о знакомстве с нападающим и капитаном португальской национальной команды Криштиану Роналду.

«Я думаю, что есть много вещей, которых вы не знаете. Нужно постоянно находиться рядом с ним, чтобы понять, как он живёт. Он [Роналду] здорово танцует, у него хорошее владение танцевальными движениями.

Это забавно, но и волнующе. Когда я только приехал сюда, меня окружали великие игроки, которыми я восхищался, но я был довольно застенчив. Не хотел ни с кем разговаривать. Здоровался, опуская голову, и Криштиану не было, когда я прибыл, потому что я приехал [в расположение сборной Португалии] очень рано. Но, когда Роналду пришёл, он заговорил со мной, назвав меня по имени. Криштиану сказал мне: «Я видел твои матчи, ты забиваешь голы, отлично играешь за «Спортинг».

Помню, как вернулся в номер, чтобы поговорить с друзьями и семьёй. «Он видел мои игры, откуда он знает моё имя?». Ведь это был мой первый раз в сборной, а футболисты, которыми ты восхищаешься, знают меня», — сказал Фернандеш в видео на YouTube-канале Криштиану Роналду.

Пожилой болельщик в слезах скандирует фамилию Роналду: