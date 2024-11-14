Бельгия — Италия: Тонали открыл счёт на 11-й минуте

В эти минуты проходит матч 5-го тура группы 2 Лиги А Лиги наций УЕФА, в котором встречаются сборные Бельгии и Италии. Команды играют на стадионе «Руа Бодуэн — Конинг Будевейн» (Брюссель, Бельгия). Стартовый свисток прозвучал в 22:45 мск.«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. На момент написания новости счёт в игре — 0:1.

На 11-й минуте забил полузащитник сборной Италии Сандро Тонали, замкнув прострел с фланга.

Италия и Бельгия уже встречались в 3-м туре Лиги наций. Тогда игра завершилась вничью со счётом 2:2. В целом у Италии по итогам четырёх туров три победы и одна ничья (10 очков). Бельгия одержала одну победу, один раз сыграла вничью и дважды проиграла (четыре очка).