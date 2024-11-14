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Самородов: сборная Казахстана прогрессирует с каждым матчем

Самородов: сборная Казахстана прогрессирует с каждым матчем
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Нападающий сборной Казахстана и «Ахмата» Максим Самородов поделился эмоциями после матча 5-го тура группового этапа Лиги наций с Австрией, в котором подопечные Станислава Черчесова проиграли со счётом 0:2.

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 3. 5-й тур
14 ноября 2024, четверг. 18:00 МСК
Казахстан
Окончен
0 : 2
Австрия
0:1 Баумгартнер – 15'     0:2 Грегорич – 25'    
Удаления: Марочкин – 23' / нет

«Мы прогрессируем с каждым матчем и набираем ход. Всё будет хорошо. Дай Бог, забьём в матче с Норвегией. Будем стараться. Мы хорошо приняли всех дебютантов, ведь мы тоже были на их месте. Поздравляю ребят с дебютом. Почему не идут голы? Не могу ответить на этот вопрос. У нас просто нет моментов. Хочется забивать, но пока не идёт», – приводит слова Самородова Meta-ratings.kz.

На 15-й минуте счёт открыл полузащитник сборной Австрии Кристоф Баумгартнер. На 23-й минуте защитник хозяев Александр Марочкин получил красную карточку. На 25-й минуте нападающий Михаэль Грегорич укрепил преимущество гостей.

После пяти матчей группового этапа сборная Казахстана набрала одно очко и занимает четвёртое место в квартете 3 Лиги В. Австрия заработала 10 очков и располагается на первой строчке.

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