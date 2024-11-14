Шаронов: «Спартак» хочет выигрывать, но не знает как

Бывший тренер «Рубина» Роман Шаронов оценил игру московского «Спартака» в текущем сезоне.

«Они играют в достаточно смелый футбол. Но моя версия, что клуб в последнее время просто нестабилен. Именно этого не хватает. «Спартак» хочет выигрывать, но не знает как.

Быстро хотят результата, не желают терпеть. И в этом проблема. Результат не приходит сразу. Это большая работа клуба в целом. Может, «Спартаку» хотя бы один сезон сделать буферным, а потом уже шагать к чемпионству? Мне тяжело сказать», — приводит слова Шаронова «РБ Спорт».

«Спартак» после 15 туров нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги занимает пятое место в турнирной таблице. Подопечные Деяна Станковича набрали 28 очков. Турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Краснодар», у которого 37 очков после аналогичного количества матчей.

Ранее «Спартак» объявил об уходе Томаша Амара с должности спортивного директора московского клуба, которую тот занимал около года.