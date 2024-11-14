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Черчесов: схемы с тремя центральными защитниками? Мы будем атаковать даже вдесятером

Черчесов: схемы с тремя центральными защитниками? Мы будем атаковать даже вдесятером
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Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов ответил на вопрос об использовании схемы с двумя центральными защитниками после матча 5-го тура группового этапа Лиги наций с Австрией (0:2).

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 3. 5-й тур
14 ноября 2024, четверг. 18:00 МСК
Казахстан
Окончен
0 : 2
Австрия
0:1 Баумгартнер – 15'     0:2 Грегорич – 25'    
Удаления: Марочкин – 23' / нет

«В который раз у меня спрашивают о трёх центральных защитниках. Мы будем атаковать даже вдесятером. Другое дело, что есть определённый наигранный опыт. Знаю, что чтобы играть в схему с тремя защитниками, должно быть много игроков топового уровня, чтобы мы смогли что-то предъявить сопернику. Ваша любовь понятна, но мы будем идти своим путём», – приводит слова Черчесова Meta-ratings.kz.

После пяти матчей группового этапа сборная Казахстана набрала одно очко и занимает четвёртое место в квартете 3 Лиги В. Австрия заработала 10 очков и располагается на первой строчке. В следующем туре подопечные Черчесова встретятся с Норвегией. Игра состоится 17 ноября и пройдёт на стадионе «Уллевол» в Осло. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск.

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