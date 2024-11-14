Роман Шаронов назвал тренера клуба РПЛ, у которого хочет пройти стажировку

Бывший главный тренер «Рубина» Роман Шаронов поделился мнением о «Ростове», а также заявил о желании пройти стажировку у тренера донского клуба Валерия Карпина.

«По игре мне «Ростов» импонирует больше, чем некоторые другие клубы. Правда, кажется, что им пора делать следующий шаг для достижения результата. Позиционная атака, прессинг, использование вратаря есть и работает, но нужно искать новые шаги для развития. Это и есть работа тренера.

Мне бы, кстати, было интересно посмотреть за тренировочным процессом Валерия Георгиевича. Я бы съездил к нему на стажировку», — приводит слова Шаронова «РБ Спорт».

«Ростов» после 15 туров нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги занимает восьмое место в турнирной таблице. Подопечные Валерия Карпина набрали 17 очков. Турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Краснодар», у которого 37 очков после аналогичного количества матчей.

Валерий Карпин возглавляет «Ростов» с конца 2017 года. На данный момент Карпин по совместительству является главным тренером сборной России. Тренер также работал в Испании, где возглавлял «Мальорку».