Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бельгия — Италия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роман Шаронов назвал тренера клуба РПЛ, у которого хочет пройти стажировку

Роман Шаронов назвал тренера клуба РПЛ, у которого хочет пройти стажировку
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер «Рубина» Роман Шаронов поделился мнением о «Ростове», а также заявил о желании пройти стажировку у тренера донского клуба Валерия Карпина.

«По игре мне «Ростов» импонирует больше, чем некоторые другие клубы. Правда, кажется, что им пора делать следующий шаг для достижения результата. Позиционная атака, прессинг, использование вратаря есть и работает, но нужно искать новые шаги для развития. Это и есть работа тренера.

Мне бы, кстати, было интересно посмотреть за тренировочным процессом Валерия Георгиевича. Я бы съездил к нему на стажировку», — приводит слова Шаронова «РБ Спорт».

«Ростов» после 15 туров нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги занимает восьмое место в турнирной таблице. Подопечные Валерия Карпина набрали 17 очков. Турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Краснодар», у которого 37 очков после аналогичного количества матчей.

Валерий Карпин возглавляет «Ростов» с конца 2017 года. На данный момент Карпин по совместительству является главным тренером сборной России. Тренер также работал в Испании, где возглавлял «Мальорку».

Материалы по теме
Футбол — это гораздо больше, чем игра. Как инвестиции влияют на бюджет клубов
Футбол — это гораздо больше, чем игра. Как инвестиции влияют на бюджет клубов
Материалы по теме
Шаронов: «Спартак» хочет выигрывать, но не знает как
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android