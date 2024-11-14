«Бавария» готова поднять зарплату Мусиале до € 22 млн, чтобы оставить его в клубе — Sport1

«Бавария» желает пролонгировать трудовое соглашение с 21-летним атакующим полузащитником Джамалом Мусиалой, рассчитанного до лета 2026 года, и готова повысить его заработную плату до € 22 млн в год, включая бонусы. Об этом сообщает Sport1.

По информации источника, на текущий момент немецкий футболист зарабатывает меньше € 10 млн в год. В случае увеличения оклада Мусиалы до € 22 млн он будет зарабатывать на уровне нападающего мюнхенского клуба Гарри Кейна. В «Баварии» хотят, чтобы новый контракт полузащитника был рассчитан на срок более, чем три года.

В нынешнем сезоне Мусиала принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 130 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: