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Молодёжная сборная России обыграла «Флуминенсе» U21 в товарищеском матче

Молодёжная сборная России обыграла «Флуминенсе» U21 в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч между «Флуминенсе» U21 и молодёжной сборной России. Встреча прошла на стадионе «Мануэл Шварц» (Рио-де-Жанейро, Бразилия). Сборная России одержала победу в товарищеской игре со счётом 2:1.

Товарищеские матчи U21 — 2024
14 ноября 2024, четверг. 21:00 МСК
Флуминенсе U21
Рио-де-Жанейро
Окончен
1 : 2
Россия U21
0:1 Салтыков – 3'     1:1 Насименто – 45'     1:2 Кокшаров – 67'    

На третьей минуте матча открыл счёт российский полузащитник Никита Салтыков. На 45-й минуте забил бразилец Яго Насименто. На 67-й минуте отличился нападающий сборной России Александр Кокшаров.

Следующий матч молодёжная сборная России проведёт 16 ноября с «Ботафого» (до 23 лет), а 18 ноября сыграет с «Сан-Кристованом». Всё это время команда Шабарова будет базироваться в Рио-де-Жанейро.

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