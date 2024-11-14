Молодёжная сборная России обыграла «Флуминенсе» U21 в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч между «Флуминенсе» U21 и молодёжной сборной России. Встреча прошла на стадионе «Мануэл Шварц» (Рио-де-Жанейро, Бразилия). Сборная России одержала победу в товарищеской игре со счётом 2:1.

На третьей минуте матча открыл счёт российский полузащитник Никита Салтыков. На 45-й минуте забил бразилец Яго Насименто. На 67-й минуте отличился нападающий сборной России Александр Кокшаров.

Следующий матч молодёжная сборная России проведёт 16 ноября с «Ботафого» (до 23 лет), а 18 ноября сыграет с «Сан-Кристованом». Всё это время команда Шабарова будет базироваться в Рио-де-Жанейро.