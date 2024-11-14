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«Барселона» интересуется тремя игроками на позицию левого защитника — Sport.es

«Барселона» интересуется тремя игроками на позицию левого защитника — Sport.es
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«Барселона» намерена усилить позицию левого защитника, в связи с чем рассматривает варианты с подписанием 24-летнего игрока «Баварии» Альфонсо Дэвиса, 21-летнего футболиста «Бенфики» Альваро Каррераса и 22-летнего латераля «Фейеноорда» Уго Буэно, выступающего в нынешнем сезоне за «Вулверхэмптон» на правах аренды. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, в каталонском клубе понимают, что им будет тяжело подписать Дэвиса, контракт которого с «Баварией» заканчивается грядущим летом, поскольку он запросит большую зарплату, а также больше склоняется к переходу в мадридский «Реал».

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