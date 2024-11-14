Аленичев: легионер не обязан знать легенд клуба, у него первая мыль — отработать контракт

Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал слова действующего игрока красно-белых Тео Бонгонда о том, что он не знает, кто такой Егор Титов. Ранее Титов заявлял, что ему грустно смотреть за игрой Бонгонда.

«Новые легионеры не полностью справляются со статусом «спартаковца». Поверьте, для них знать историю «Спартака» — не самое главное. Абсолютно спокойно отношусь к тому, что меня не знает иностранный футболист.

Легионер, который приезжает из Коста-Рики или Бразилии, не обязан знать Титова, Аленичева. Он подписал контракт на три года. У него какая первая мысль? Отработать контракт! Зачем им знать, кто такой Дасаев, Черенков? Всё это им неинтересно, поверьте», — приводит слова Аленичева «РИА Новости Спорт».

«Спартак» после 15 туров нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги занимает пятое место в турнирной таблице. Подопечные Деяна Станковича набрали 28 очков. Турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Краснодар», у которого 37 очков после аналогичного количества матчей.

Ранее «Спартак» объявил об уходе Томаша Амара с должности спортивного директора московского клуба, которую тот занимал около года.