Фанаты сборных Франции и Израиля устроили потасовку во время матча Лиги наций

Во время матча 5-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА Франция — Израиль, проходящего в эти минуты, между болельщиками данных национальных команд произошла стычка.

Стычка между фанатами сборных Франции и Израиля:

На видео зафиксировано, как фанаты с флагами Франции и Израиля бегут друг на друга, а параллельно звучит неодобрительный гул.

Ранее появлялась информация, что на указанном матче будут обеспечены дополнительные меры безопасности. В частности, сообщалось, что поле на стадионе огородят решётками с шипами с целью предотвратить любые проникновения болельщиков.

Игра проходит на стадионе «Стад де Франс» во Франции. На момент выхода новости счёт в матче — 0:0.