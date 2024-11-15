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Фанаты сборных Франции и Израиля устроили потасовку во время матча Лиги наций

Фанаты сборных Франции и Израиля устроили потасовку во время матча Лиги наций
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Во время матча 5-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА Франция — Израиль, проходящего в эти минуты, между болельщиками данных национальных команд произошла стычка.

Стычка между фанатами сборных Франции и Израиля:

На видео зафиксировано, как фанаты с флагами Франции и Израиля бегут друг на друга, а параллельно звучит неодобрительный гул.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 2. 5-й тур
14 ноября 2024, четверг. 22:45 МСК
Франция
Окончен
0 : 0
Израиль

Ранее появлялась информация, что на указанном матче будут обеспечены дополнительные меры безопасности. В частности, сообщалось, что поле на стадионе огородят решётками с шипами с целью предотвратить любые проникновения болельщиков.

Игра проходит на стадионе «Стад де Франс» во Франции. На момент выхода новости счёт в матче — 0:0.

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