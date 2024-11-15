«Атланта Юнайтед» не показала флаг России на фото Миранчука, перечисляя игроков сборных

«Атланта Юнайтед» разместила фото игроков клуба, вызванных в свои сборные на ноябрьскую паузу, с флагами их стран. Однако у полузащитника «Атланты Юнайтед» Алексея Миранчука отсутствует флаг России.

Фото: atlutd.com

Фото: atlutd.com

Ранее «Атланта Юнайтед» во время представления стартового состава своей команды не показывала флаг России рядом с фото Миранчука, в отличие от других игроков, у которых были показаны страны. Впоследствии «Атланта Юнайтед» перестала показывать флаги у всех футболистов.

В нынешнем сезоне Миранчук сыграл за «Атланту Юнайтед» 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.