Ольмо: нынешний календарь — адский, у организма футболиста есть предел

Полузащитник сборной Испании и «Барселоны» Даниэль Ольмо подверг критике нынешний футбольный календарь.

— Календарь снова становится адским. Чемпионат заканчивается 25 мая, финал четырёх Лиги наций пройдёт с 4 по 8 июня, а клубный чемпионат мира стартует 15 июня. Что тут можно сказать? Необходимо пересмотреть его [календарь]. Это перебор, что проводится так много матчей. Отдых важен. Проводить матчи каждые три дня — опасно. Мы готовимся на 100%, но у тела есть предел. Календарь нужно пересмотреть, он избыточен.

— Считаете ли вы, что календарь влияет на получение таких травм, как у Карвахаля и Родри?

— Это то, что мы обсуждаем друг с другом. Как профессионалы, мы должны быть готовы ко всему. Если раньше было 40-50 матчей за сезон, то сейчас их 70-80, — приводит слова Ольмо AS.

Материалы по теме Известна сумма, необходимая «Барселоне» для регистрации Ольмо на вторую часть сезона

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире: