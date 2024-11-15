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Ольмо — о «Золотом мяче»: два зверя долго уничтожали эту игру, но теперь победила Испания

Ольмо — о «Золотом мяче»: два зверя долго уничтожали эту игру, но теперь победила Испания
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Полузащитник сборной Испании и «Барселоны» Даниэль Ольмо высказался о победе соотечественника Родри на церемонии вручения «Золотого мяча» — 2024.

«Он [Родри] был выбран лучшим игроком после того, как провёл год или даже годы на высоком уровне, вершиной которых стала победа на чемпионате Европы. Это заслуженно. Были и другие прекрасные кандидаты, такие как Карвахаль.

Очень приятно было наблюдать, как Родри празднует этот момент со своей семьёй. Сказанная им победная речь отражает чувства многих из нас: этот «Золотой мяч» — для всего испанского футбола. [Раньше] в мировом футболе было два зверя, на протяжении многих лет уничтожавших всё (Лионель Месси и Криштиану Роналду. — Прим. «Чемпионата»). Но на этот раз победил испанский футбол», — приводит слова Ольмо AS.

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