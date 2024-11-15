Габулов назвал российского вратаря, который вслед за Сафоновым может перейти в топ-клуб

Бывший голкипер Владимир Габулов считает, что вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев имеет большие шансы среди своих коллег в России, чтобы уехать в европейский топ-клуб. Ранее воспитанник «Краснодара» Матвей Сафонов перешёл в «ПСЖ».

«Кто следующий из российских вратарей, после Сафонова, может перейти в топовый европейский клуб? Я бы назвал Агкацева. По стабильности, потенциалу и своему возрасту он сейчас один из сильнейших голкиперов России.

Ему главное продолжать работать в том же духе и стараться и дальше так же влиять на результаты команды, как он это делает сейчас. Потому что влияние вратаря на результаты своей команды — это и есть главное качество голкипера, которое необходимо на высшем уровне», — приводит слова Габулова Legalbet.

Агкацеву 22 года, Станислав является воспитанником академии «Краснодара». Агкацев сыграл 15 матчей в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги. Вратарь чёрно-зелёных пропустил семь мячей и в девяти встречах сыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.