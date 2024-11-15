Сборная Англии разгромила Грецию в матче Лиги наций УЕФА

Завершился матч 5-го тура группы 3 Лиги В Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Греции и Англии. Игра проходила на стадионе «Олимпик — Спирос Луис» (Афины). В качестве главного арбитра выступил Даниэль Зиберт. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу сборной Англии.

На седьмой минуте забил нападающий сборной Англии Олли Уоткинс, которому ассистировал Нони Мадуэке. На 78-й минуте игрок сборной Греции Одиссеас Влаходимос записал на свой счёт автогол. На 83-й минуте довёл счёт до разгромного полузащитник Англии Кёртис Джонс.

Сборная Англии после этой победы набрала 12 очков и занимает первое место в своей группе. Греция с аналогичным количеством очков идёт второй.