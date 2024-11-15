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Франция — Израиль, результат матча 14 ноября 2024, счет 0:0, Лига наций УЕФА 2024-2025

Сборная Франции без Мбаппе не смогла обыграть Израиль в матче Лиги наций
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Завершился матч 5-го тура группы 2 Лиги А Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Франции и Израиля. Игра проходила на стадионе «Стад де Франс». В качестве главного арбитра встречи выступил Тобиас Штилер из Германии. Матч закончился со счётом 0:0.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 2. 5-й тур
14 ноября 2024, четверг. 22:45 МСК
Франция
Окончен
0 : 0
Израиль

После пяти матчей группового этапа сборная Франции набрала 10 очков и занимает второе место. Израиль заработал одно очко и располагается на четвёртой строчке. Возглавляет квартет 2 сборная Италии, набравшая 13 очков после пяти игр. На третьей строчке располагается бельгийская национальная команда с четырьмя очками.

Календарь Лиги наций
Турнирная таблица Лиги наций
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