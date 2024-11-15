Сборная Франции без Мбаппе не смогла обыграть Израиль в матче Лиги наций

Завершился матч 5-го тура группы 2 Лиги А Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Франции и Израиля. Игра проходила на стадионе «Стад де Франс». В качестве главного арбитра встречи выступил Тобиас Штилер из Германии. Матч закончился со счётом 0:0.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После пяти матчей группового этапа сборная Франции набрала 10 очков и занимает второе место. Израиль заработал одно очко и располагается на четвёртой строчке. Возглавляет квартет 2 сборная Италии, набравшая 13 очков после пяти игр. На третьей строчке располагается бельгийская национальная команда с четырьмя очками.

Стычка между фанатами сборных Франции и Израиля: