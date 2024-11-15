Результаты матчей Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025 14 ноября

В четверг, 14 ноября, в 5-м туре Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025 состоялись восемь матчей. Представляем вашему вниманию результаты игрового дня.

Результаты матчей Лиги наций УЕФА 14 ноября:

Казахстан — Австрия — 0:2;

Армения — Фарерские острова — 0:1;

Франция — Израиль — 0:0;

Бельгия — Италия — 0:1;

Словения — Норвегия — 1:4;

Ирландия — Финляндия — 1:0;

Греция — Англия — 0:3;

Северная Македония — Латвия — 1:0.

В пятницу, 15 ноября, пройдут ещё девять матчей 5-го тура.

Напомним, действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале минувшего розыгрыша турнира «Ла Фурия Роха» обыграла команду Хорватии 0:0 (5:4 пен.).