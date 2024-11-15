Результаты матчей Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025 14 ноября
В четверг, 14 ноября, в 5-м туре Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025 состоялись восемь матчей. Представляем вашему вниманию результаты игрового дня.
Результаты матчей Лиги наций УЕФА 14 ноября:
- Казахстан — Австрия — 0:2;
- Армения — Фарерские острова — 0:1;
- Франция — Израиль — 0:0;
- Бельгия — Италия — 0:1;
- Словения — Норвегия — 1:4;
- Ирландия — Финляндия — 1:0;
- Греция — Англия — 0:3;
- Северная Македония — Латвия — 1:0.
В пятницу, 15 ноября, пройдут ещё девять матчей 5-го тура.
Напомним, действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале минувшего розыгрыша турнира «Ла Фурия Роха» обыграла команду Хорватии 0:0 (5:4 пен.).
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