Главный тренер сборной России U21 прокомментировал победу над бразильским «Флуминенсе»

Главный тренер молодёжной сборной России (U21) Иван Шабаров дал комментарий по итогам победы в выездном товарищеском матче со сверстниками из бразильского «Флуминенсе» (2:1).

«Начали неплохо, быстро забили, но потом стали действовать медленнее, играли на сохранение, и инициатива ушла от нас. Поле не позволяло играть быстро, что в совокупности с нашей медлительностью не позволяло создавать моменты у чужих ворот.

В первом тайме, кроме стандартных положений, мы мало что создали. Поэтому в перерыве сделали ряд замен. Сразу пять игроков выпустили в перерыве. После этого немного оживилась игра. Мы стали создавать моменты и один из них реализовали.

В целом, это не лучшая наша игра. Футбол разбился на отрезки и индивидуальные действия. Бразильцы в ряде моментов нас превосходили. Так что результат хороший, но содержание игры не самое лучшее», — приводит слова Шабарова официальный сайт РФС.

Матч между сборной России U21 и молодёжной командой «Флуминенсе» прошёл на стадионе «Мануэл Шварц» в бразильском Рио-де-Жанейро в ночь с 14 на 15 ноября мск. На третьей минуте встречи открыл счёт полузащитник Никита Салтыков. На 45-й минуте хозяева поля забили ответный гол. На 67-й минуте нападающий Александр Кокшаров установил окончательный результат.

Следующий матч молодёжная сборная России проведёт 16 ноября с командой «Ботафого» U23, а 18 ноября сыграет с «Сан-Кристованом». Всё это время команда Шабарова будет базироваться в Рио-де-Жанейро.

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