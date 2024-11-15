Сборная Бразилии не смогла обыграть Венесуэлу в отборе ЧМ-2026, Винисиус не забил пенальти

В ночь с 14 на 15 ноября мск на стадионе «Монументаль де Матурин» в Матурине (Венесуэла) состоялся матч 11-го тура южноамериканского отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года между сборными Венесуэлы и Бразилии. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

На 43-й минуте счёт открыл полузащитник пентакампеонов Рафинья. Сразу после перерыва только вышедший на замену венесуэльский хавбек Теласко Сеговия забил ответный гол. На 62-й минуте нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор мог принести победу Бразилии, но его удар с пенальти отразил голкипер хозяев поля Рафаэль Ромо. На 89-й минуте защитник сборной Венесуэлы Александр Гонсалес получил прямую красную карточку.

Сборная Бразилии с 17 очками в 11 матчах занимает третью строчку турнирной таблицы отборочного турнира КОНМЕБОЛ к ЧМ-2026. Венесуэла набрала 12 очков в 11 матчах и поднялась на седьмое место, дающее право сыграть в межконтинентальных стыках.

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