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Венесуэла — Бразилия, результат матча 15 ноября 2024, счет 1:1, 11-й тур квалификации КОНМЕБОЛ к ЧМ-2026

Сборная Бразилии не смогла обыграть Венесуэлу в отборе ЧМ-2026, Винисиус не забил пенальти
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В ночь с 14 на 15 ноября мск на стадионе «Монументаль де Матурин» в Матурине (Венесуэла) состоялся матч 11-го тура южноамериканского отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года между сборными Венесуэлы и Бразилии. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 11-й тур
15 ноября 2024, пятница. 00:00 МСК
Венесуэла
Окончен
1 : 1
Бразилия
0:1 Рафинья – 43'     1:1 Сеговия – 46'    
Удаления: Гонсалес – 89' / нет

На 43-й минуте счёт открыл полузащитник пентакампеонов Рафинья. Сразу после перерыва только вышедший на замену венесуэльский хавбек Теласко Сеговия забил ответный гол. На 62-й минуте нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор мог принести победу Бразилии, но его удар с пенальти отразил голкипер хозяев поля Рафаэль Ромо. На 89-й минуте защитник сборной Венесуэлы Александр Гонсалес получил прямую красную карточку.

Сборная Бразилии с 17 очками в 11 матчах занимает третью строчку турнирной таблицы отборочного турнира КОНМЕБОЛ к ЧМ-2026. Венесуэла набрала 12 очков в 11 матчах и поднялась на седьмое место, дающее право сыграть в межконтинентальных стыках.

Календарь отбора КОНМЕБОЛ к ЧМ-2026
Турнирная таблица отбора КОНМЕБОЛ к ЧМ-2026

Видео: Бразилия не смогла обыграть Коста-Рику в матче Кубка Америки

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