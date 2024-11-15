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Тренер сборной Франции Дешам рассказал о проблемах Мбаппе

Тренер сборной Франции Дешам рассказал о проблемах Мбаппе
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал о проблемах нападающего «Реала» Килиана Мбаппе.

«Никакого наказания нет. Это факт. Он находится в сложной ситуации, я его поддерживаю. Он переживает не самый счастливый период в своей карьере. Несмотря на всё, он хотел приехать. Я думаю, что сейчас для него это лучше. У каждого может быть сложный период. Тут есть и физический аспект, и психологический тоже. Постоянно идут интерпретации, говорю я что-то или нет. Поэтому я стараюсь тщательно выбирать слова. Либо я что-то говорю, либо нет. Я не промолчал, но не буду ввязываться в обсуждения», — приводит слова Дешама RMC Sport.

Напомним, Дешам решил не вызывать Килиана Мбаппе на матчи Лиги наций с Израилем и Италией.

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