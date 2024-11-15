Иван Шабаров назвал лучшего игрока сборной России U21 в победном матче с «Флуминенсе»

Главный тренер молодёжной сборной России (U21) Иван Шабаров ответил на вопрос о лучшем игроке выездного товарищеского матча с командой бразильского «Флуминенсе» в возрасте до 21 года (2:1).

«Неплохо сыграли несколько футболистов, но выделю Никиту Салтыкова, который и сам забил, и отдал голевую передачу на Сашу Кокшарова», — приводит слова Шабарова официальный сайт РФС.

Матч между сборной России U21 и сверстниками из бразильского «Флуминенсе» прошёл на стадионе «Мануэл Шварц» в Рио-де-Жанейро в ночь с 14 на 15 ноября мск. На третьей минуте встречи открыл счёт полузащитник Никита Салтыков. На 45-й минуте хозяева поля забили ответный гол. На 67-й минуте нападающий Александр Кокшаров установил окончательный результат.

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