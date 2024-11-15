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Сборная Бразилии набрала пять очков в шести матчах отбора ЧМ-2026 с участием Винисиуса

Сборная Бразилии набрала пять очков в шести матчах отбора ЧМ-2026 с участием Винисиуса
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Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор принял участие в 6 из 11 матчей сборной Бразилии в текущем отборочном турнире КОНМЕБОЛ к ЧМ-2026, записав в них на свой счёт одну результативную передачу.

В шести матчах квалификации ЧМ-2026 с участием Винисиуса сборная Бразилии набрала пять очков — одна победа (1:0 над Эквадором на своём поле), две ничьих и три поражения. В этих играх бразильцы забили четыре гола и пропустили семь, ни разу не забив за матч более одного мяча. При этом в пяти отборочных встречах без участия форварда «Реала» пентакампеоны набрали 12 очков (четыре победы и одно поражение).

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 11-й тур
15 ноября 2024, пятница. 00:00 МСК
Венесуэла
Окончен
1 : 1
Бразилия
0:1 Рафинья – 43'     1:1 Сеговия – 46'    
Удаления: Гонсалес – 89' / нет

В ночь с 14 на 15 ноября мск в матче 11-го тура южноамериканского отборочного турнира бразильцы сыграли выездную ничью со сборной Венесуэлы (1:1), Винисиус Жуниор при счёте 1:1 не забил пенальти.

Календарь отбора КОНМЕБОЛ к ЧМ-2026
Турнирная таблица отбора КОНМЕБОЛ к ЧМ-2026

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