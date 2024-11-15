Александр Кокшаров высказался о возвращении в сборную России U21 с победным голом

Нападающий молодёжной сборной России Александр Кокшаров дал комментарий по итогам выездного товарищеского матча с командой бразильского «Флуминенсе» в возрасте до 21 года (2:1), в котором отметился победным голом.

«Я очень рад вернуться в сборную. Как раз последний раз я вызывался год назад, когда мы в первый раз летали в Бразилию. После у меня было долгое восстановление после травмы. За это время успел очень сильно соскучиться по футболу. Доволен, что наконец-то играю и рад, что удалось забить.

Как складывался сегодняшний матч? В первую очередь отмечу, что была очень тяжелая дорога. Впервые почувствовал последствия переезда в игре. Больше играли на морально-волевых. Поле, на котором играет «Флуминенсе», не самого высокого качества, что тоже вносило коррективы в игру. Игра была сложная, моментов было не так много как у нас, так и у них. Нам удалось выжать максимум из своих, а им нет», — приводит слова Кокшарова официальный сайт РФС.

Нападающий «Краснодара» Александр Кокшаров свой предыдущий и первый матч за молодёжную сборную России провёл 15 ноября 2023 года, отметившись дублем и результативным пасом в матче со сверстниками из команды Беларуси (3:1). В ночь с 14 на 15 ноября мск Кокшаров вышел на замену в перерыве матча с бразильским «Флуминенсе» при счёте 1:1 и на 67-й минуте забил победный гол. Таким образом, на счету форварда три забитых мяча и результативный пас в двух играх за сборную России U21.

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