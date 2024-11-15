Вратарь «Спартака» Максименко: никогда не было мыслей отказаться ехать в сборную России

Голкипер московского «Спартака» и сборной России Александр Максименко ответил на вопрос о желании приезжать в национальную команду в период отстранения от официальных турниров.

– Некоторые футболисты сейчас отказываются ехать в сборную России. У тебя были сомнения?

– Нет, абсолютно. Никогда таких мыслей не было.

– А если бы были, то признался бы в интервью?

– Никогда не оказывался в ситуации, когда не хочу ехать в сборную, — сказал Максименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

С февраля 2022 года сборная России отстранена от официальных международных соревнований политическими решениями УЕФА и ФИФА. В ноябре 2024 года подопечные Валерия Карпина проведут два товарищеских матча — со сборной Брунея в Краснодаре и с национальной командой Сирии в Волгограде.

Полностью интервью с Александром Максименко читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

Видео: Как сборная России играет при Карпине