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Вратарь «Спартака» Максименко: никогда не было мыслей отказаться ехать в сборную России

Вратарь «Спартака» Максименко: никогда не было мыслей отказаться ехать в сборную России
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Голкипер московского «Спартака» и сборной России Александр Максименко ответил на вопрос о желании приезжать в национальную команду в период отстранения от официальных турниров.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
15 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Россия
Не начался
Бруней
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

– Некоторые футболисты сейчас отказываются ехать в сборную России. У тебя были сомнения?
– Нет, абсолютно. Никогда таких мыслей не было.

– А если бы были, то признался бы в интервью?
– Никогда не оказывался в ситуации, когда не хочу ехать в сборную, — сказал Максименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
19 ноября 2024, вторник. 19:30 МСК
Россия
Не начался
Сирия
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

С февраля 2022 года сборная России отстранена от официальных международных соревнований политическими решениями УЕФА и ФИФА. В ноябре 2024 года подопечные Валерия Карпина проведут два товарищеских матча — со сборной Брунея в Краснодаре и с национальной командой Сирии в Волгограде.

Полностью интервью с Александром Максименко читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

Видео: Как сборная России играет при Карпине

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