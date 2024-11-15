Станислав Агкацев отреагировал на вопрос о местонахождении Брунея

Голкипер сборной России Станислав Агкацев ответил на вопрос о предварительной информации по стране и команде соперника перед домашним товарищеским матчем с национальной командой Брунея.

– Знали ли вы, где находится Бруней? Рассказывали ли вам какие-то нюансы по этой сборной?

– Скрывать не буду, мало что было известно про Бруней. Но с любым соперником надо выходить на поле и выкладываться по максимуму, — приводит слова Агкацева официальный сайт РФС.

15 ноября сборная России проведёт в Краснодаре товарищеский матч с национальной командой Брунея. Сборная небольшого государства Юго-Восточной Азии занимает в рейтинге ФИФА 184-е место.

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