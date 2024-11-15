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Станислав Агкацев отреагировал на вопрос о местонахождении Брунея

Станислав Агкацев отреагировал на вопрос о местонахождении Брунея
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Голкипер сборной России Станислав Агкацев ответил на вопрос о предварительной информации по стране и команде соперника перед домашним товарищеским матчем с национальной командой Брунея.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
15 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Россия
Не начался
Бруней
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

– Знали ли вы, где находится Бруней? Рассказывали ли вам какие-то нюансы по этой сборной?
– Скрывать не буду, мало что было известно про Бруней. Но с любым соперником надо выходить на поле и выкладываться по максимуму, — приводит слова Агкацева официальный сайт РФС.

15 ноября сборная России проведёт в Краснодаре товарищеский матч с национальной командой Брунея. Сборная небольшого государства Юго-Восточной Азии занимает в рейтинге ФИФА 184-е место.

Видео: Как сборная России играет при Карпине

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