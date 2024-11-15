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Агкацев рассказал о целях сборной России на товарищеский матч с командой Брунея

Голкипер сборной России Станислав Агкацев обозначил цели команды в предстоящей игре перед домашним товарищеским матчем со сборной Брунея.

– Болельщики – максималисты и требуют разгромить Бруней минимум 10:0 и не пропустить?

– Как и в любом матче, сборная хочет играть на победу. Любой вратарь хочет отыграть на ноль, это тоже важно. Нам надо забить больше голов и провести качественную игру, — приводит слова Агкацева официальный сайт РФС.

15 ноября сборная России проведёт в Краснодаре товарищеский матч с национальной командой Брунея, начало встречи назначено на 19:00 мск. Сборная Брунея занимает в рейтинге ФИФА 184-е место, подопечные Валерия Карпина находятся в нём на 34-й позиции.

Видео: Как сборная России играет при Карпине