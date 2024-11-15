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Агкацев рассказал о целях сборной России на товарищеский матч с командой Брунея

Агкацев рассказал о целях сборной России на товарищеский матч с командой Брунея
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Голкипер сборной России Станислав Агкацев обозначил цели команды в предстоящей игре перед домашним товарищеским матчем со сборной Брунея.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
15 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Россия
Не начался
Бруней
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

– Болельщики – максималисты и требуют разгромить Бруней минимум 10:0 и не пропустить?
– Как и в любом матче, сборная хочет играть на победу. Любой вратарь хочет отыграть на ноль, это тоже важно. Нам надо забить больше голов и провести качественную игру, — приводит слова Агкацева официальный сайт РФС.

15 ноября сборная России проведёт в Краснодаре товарищеский матч с национальной командой Брунея, начало встречи назначено на 19:00 мск. Сборная Брунея занимает в рейтинге ФИФА 184-е место, подопечные Валерия Карпина находятся в нём на 34-й позиции.

Видео: Как сборная России играет при Карпине

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