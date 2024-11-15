Максименко раскрыл, какие функции есть у капитанского совета «Спартака»

Голкипер «Спартака» и сборной России Александр Максименко рассказал, какие функции есть у капитанского совета столичного клуба.

– А какие вообще функции у капитанского совета в «Спартаке»?

– Больше коммуникация между игроками и тренером. Можем спросить про правила команды или штрафы, — сказал Максименко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Максименко выступает за основной состав «Спартака» с 2018 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 15 матчах, в которых пропустил 12 голов и в девяти встречах отыграл «на ноль».

Полное интервью с Александром Максименко читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

Как сборная России играет при Карпине