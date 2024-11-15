Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Кипр — Литва. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Максименко раскрыл, какие функции есть у капитанского совета «Спартака»

Максименко раскрыл, какие функции есть у капитанского совета «Спартака»
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер «Спартака» и сборной России Александр Максименко рассказал, какие функции есть у капитанского совета столичного клуба.

– А какие вообще функции у капитанского совета в «Спартаке»?
– Больше коммуникация между игроками и тренером. Можем спросить про правила команды или штрафы, — сказал Максименко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Максименко выступает за основной состав «Спартака» с 2018 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 15 матчах, в которых пропустил 12 голов и в девяти встречах отыграл «на ноль».

Полное интервью с Александром Максименко читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

Как сборная России играет при Карпине

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android