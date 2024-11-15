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Эквадор — Боливия, результат матча 15 ноября 2024, счет 4:0, 11-й тур квалификации КОНМЕБОЛ к ЧМ-2026

Эквадор разгромил Боливию в отборе ЧМ-2026 после раннего удаления
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В ночь с 14 на 15 ноября мск на стадионе «Банко Пичинча» в Гуаякиле (Эквадор) состоялся матч 11-го тура южноамериканского отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года между сборными Эквадора и Боливии. Встреча завершилась крупной победой хозяев поля со счётом 4:0.

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 11-й тур
15 ноября 2024, пятница. 03:00 МСК
Эквадор
Окончен
4 : 0
Боливия
1:0 Валенсия – 26'     2:0 Плата – 28'     3:0 Плата – 49'     4:0 Минда – 61'    
Удаления: нет / Сагредо – 24'

На 24-й минуте прямую красную карточку получил центральный защитник гостей Хосе Сагредо. Две минуты спустя эквадорский нападающий Эннер Валенсия открыл счёт, реализовав пенальти. Ещё через две минуты форвард Гонсало Плата удвоил цифры на табло с передачи Валенсии.

На 49-й минуте Плата оформил дубль, вновь отличившись с паса Валенсии. На 61-й минуте полузащитник Алан Минда установил окончательный счёт.

Эквадор поднялся на пятое место в таблице ЧМ-отбора КОНМЕБОЛ с 16 очками в 11 матчах, при этом три очка были сняты с этой сборной решением конфедерации. Боливия с 12 очками в 11 матчах осталась на восьмом месте — за пределами зоны квалификации на мундиаль.

Календарь отбора КОНМЕБОЛ к ЧМ-2026
Турнирная таблица отбора КОНМЕБОЛ к ЧМ-2026

Видео: Эквадор уверенно обыграл Ямайку в матче Кубка Америки

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