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Черчесов ответил на вопрос о возможном матче сборной Казахстана с Россией

Черчесов ответил на вопрос о возможном матче сборной Казахстана с Россией
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Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов ответил на вопрос о возможном матче с национальной командой России.

«Мы ждем жеребьевку квалификации к чемпионату мира, чтобы посмотреть, в каких датах мы будем играть. Я – тренер сборной Казахстана и у меня нет никаких хотелок. Игра против сборной России была бы интересна и нам, и им. Если будет такая возможность, почему бы и нет? Это надо смотреть. Ни с кем не разговаривал на эту тему», — приводит слова Черчесова Meta-ratings.kz.

Напомним, в последнем матче сборная Казахстана проиграла национальной команде Австрии (0:2) в Лиге наций. За пять игр под руководством Черчесова сборная Казахстана не одержала ни одной победы, а также не смогла забить ни одного гола.

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