Стали известны трансферные планы «Барселоны»

В Испании рассказали о трансферных планах каталонской «Барселоны».

Как сообщает Sport.es, руководство «блауграны» в ближайшее время хочет приобрести левого вингера и двух крайних защитников с высоким потенциалом.

На данный момент «Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, подопечные Ханса-Дитера Флика записали в свой актив 33 очка. На втором месте находится «Реал», набрав 27 очков. Замыкает тройку лидеров мадридский «Атлетико», на счету которого 26 очков. В топ-5 входят «Вильярреал» и «Осасуна», которые набрали 24 и 21 очко соответственно.

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