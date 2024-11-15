Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стали известны трансферные планы «Барселоны»

Стали известны трансферные планы «Барселоны»
Комментарии

В Испании рассказали о трансферных планах каталонской «Барселоны».

Как сообщает Sport.es, руководство «блауграны» в ближайшее время хочет приобрести левого вингера и двух крайних защитников с высоким потенциалом.

На данный момент «Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, подопечные Ханса-Дитера Флика записали в свой актив 33 очка. На втором месте находится «Реал», набрав 27 очков. Замыкает тройку лидеров мадридский «Атлетико», на счету которого 26 очков. В топ-5 входят «Вильярреал» и «Осасуна», которые набрали 24 и 21 очко соответственно.

Материалы по теме
В «Барселоне» отреагировали на слухи об интересе клуба к Холанду и Дьёкерешу

В Испании подрались представители ультрас четырёх клубов:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android