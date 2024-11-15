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«Смотрелся уверенно». Вратарь «Спартака» Максименко — об игре Сафонова за «ПСЖ»

«Смотрелся уверенно». Вратарь «Спартака» Максименко — об игре Сафонова за «ПСЖ»
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Голкипер московского «Спартака» и сборной России Александр Максименко поделился мнением об игре российского вратаря Матвея Сафонова за французский «Пари Сен-Жермен».

– Следишь за Сафоновым?
– Да, если получается – смотрю его матчи. Видел игру с «Жироной» в Лиге чемпионов. Смотрелся уверенно.

– Насколько успехи Сафонова важны не только для него, но и для всех российских вратарей, на которых могут обратить внимание в Европе?
– Мне кажется, тут только со временем станет понятно. Может, только через пять лет повлияет, — сказал Максименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

25-летний Матвей Сафонов в июне 2024 года перешёл из «Краснодара» в «ПСЖ». В четырёх матчах за новый клуб во всех турнирах Сафонов пропустил два гола, дважды оставив свои ворота «сухими».

Полностью интервью с Александром Максименко читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

Видео: Фанаты «ПСЖ» скандируют имя Матвея Сафонова

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